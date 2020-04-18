بالصور.. هاني محروس يعلن اكتشاف طه خلال مشروع الحفلة



في ثاني حفلات مشروع "الحفلة" بالأمس الجمعة 17 من أبريل 2020، حرص المنتج هاني محروس مالك شركة NJ ميوزك للانتاج الموسيقي، على تقديم موهبة جديدة وأجدد أصوات الشركة "طه" الذي لاقى صوته اعجاب جمهور الحفلة بعد قيامه بغناء عدة أغاني جديدة للمرة الأولى في الظهور الأول له.

فقام بغناء أغنيات "اّسف، لو فاكر، يا خسارة" كلماته وألحانه، كما قدم ايضا أغنية "ييجي

من سنة"، ومن المقرر طرح تلك الأغنيات قريبا على القناة الرسمية لشركة NJ على يوتيوب.بدأ الحفل الفنان الشاب سيف الذي قدم عدد من أغانيه منها "قالوا البعيد، سيبتك وبتعذب، انا انسان، اعراض ما بعد الفراق، عم عرفة".كما حرص على غناء أغنية "وحشوني" لمصطفى حجاج الذي حرص على الغناء مع كل من سيف و طه أغنية "خطوة" في نهاية الحفل.



وجاءت مشاركة حجاج بالحفلة مع سيف وطه بعد نجاح الحفل الأول لمشروع "الحفلة" الذي حمل توقيعه، وقام بغناء عدد كبير من أغنياته الشهيرة به بتوزيع موسيقي مختلف كما قدم ايضا أغنية جديدة بعنوان "أنا كان لازم اتعاقب".

الفرقة الموسيقية للحفلة بالأمس كانت بقيادة الموزع أحمد الموجي بمشاركة عازف القانون أحمد القمري والجيتاريست أحمد سنتانا وعازف الايقاع أحمد بيبو، تم اذاعة الحفل بطريقة البث المباشر على القناة الرسمية لشركة NJ على يوتيوب.

