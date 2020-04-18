حفل جديد لعمر خيرت وعرض "فراجيل" احتفالًا بأعياد الربيع وعيد القيامة

تلبيه لرغبة الالاف المتابعين لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب واحتفالا باعياد الربيع عيد القيامة يتم بث حفل جديد للموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، وذلك فى التاسعة مساء الاحد 19 ابريل .

يتضمن البث مجموعة من اشهر مؤلفات

خيرت التى حققت قاعدة جماهيرية واسعة منها العرافة والعطور الساحرة، هى دى الحياة، فى هويد الليل، زى الهوا، فيها حاجة حلوة ، اعدام ميت ، الخواجة عبد القادر، عارفة، قضية عم احمد، انت المصري، البخيل وانا ، ١٠٠ سنة سينما وغيرها .يعقبه العرض المسرحى فراجيل نتاج ورشة ارتجال على مسرحية حوارات معفرتة للكاتب الفرنسى لوران ديبيار، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية واداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين الذى قام ايضا بالاخراج، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم عدة مشاهد تتناول قضايا وافكار متنوعة .