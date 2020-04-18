تلبيه لرغبة الالاف المتابعين لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب واحتفالا باعياد الربيع عيد القيامة يتم بث حفل جديد للموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، وذلك فى التاسعة مساء الاحد 19 ابريل .
يتضمن البث مجموعة من اشهر مؤلفات
يعقبه العرض المسرحى فراجيل نتاج ورشة ارتجال على مسرحية حوارات معفرتة للكاتب الفرنسى لوران ديبيار، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية واداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين الذى قام ايضا بالاخراج، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم عدة مشاهد تتناول قضايا وافكار متنوعة .
كانت هذه تفاصيل خبر حفل جديد لعمر خيرت وعرض "فراجيل" احتفالًا بأعياد الربيع وعيد القيامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.