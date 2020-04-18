خالد تاج الدين يكشف عن عملين جديدين له مع نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - كشف الشاعر الغنائي المصري ​خالد تاج الدين​ عن أغنيتين جديدتين تجمعه بالفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معرباً عن فرحته بالقول:"عملين مع محبوبتي الجميلة نانسي عجرم من ألحان العبقري وليد سعد وتوزيع حبيبي احمد ابراهيم .. بعد أخر تعاون معاها حاسة بيك".

وكانت طرحت عجرم يوم أمس مقطعاً من أغنية "العمر" تتر مسلسل "سكر زيادة" الذي تقوم ببطولته الممثلات المصريات نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، كما ان عجرم تشارك فيه كضيفة شرف.، وعلقت نانسي :"الدنيا دي تضحكلها..طول عمرها ماتحبش استسلام..قريباً تتر مسلسل سكر زيادة".

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