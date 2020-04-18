فنان يمني يعلن إصابته بفيروس كورونا وينشر صوره من المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - يواصل ​فيروس كورونا​ إنتشاره في كل دول العالم، وحصد مزيداً من الأرواح، وبالأمس أعلن الفنان اليمني ​إبراهيم المريسي​ عن إصابته بالفيروس، وذلك خلال تواجده في دولة الإمارات.

ونشر المريسي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعةً من الصور له وهو يرقد بداخل أحد المستشفيات معلقًا عليها بالقول: "أصبت بفيروس كورونا، وهذا قضاء الله وقدره، واللهم لك الحمد".

ونشر أيضاً عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" مقطع فيديو تحدث فيه عن كيف أصيب بالفيروس قائلاً:"أنا بقالي أسبوعين في مستشفي سليمان الحبيب بالإمارات وكنت مصابا بفيروس كورونا وما كنت أعرف، والأعراض كانت بسيطة في البداية كان عندي زكام وكحة بس كان ده عادي بالنسبة إلي لأني دائما تجيلي كحة".

وأضاف: "في البداية شعرت بضيق في النفس بسيط أعقبه انسداد كامل للأنف وانعدام حاسة التذوق، هذا الأمر أقلقني خاصة أنه يتشابه مع أعراض البرد العادي".

وتابع:"في بداية ماعرفتي بالمرض وإني مصاب بالكورونا، نفسيتي كانت صفر وكنت متعب ومريت بأشياء وايد صعبة، كنت بخففها بقراءة القرءان والصلاة، وأحب أشكر الطاقم الطبي اللي في المستشفي، بجد الإمارات عاملة شئ عالي في الحجر الصحي، وأنا الفريق اللي كان متابعني، يستاهل كل تقدير على الدقة والاهتمام اللي كانوا يراعوني إياه".

كما أرفق الفيديو بلحظة خروجه من المستشفى وعلّق قائلاً:"الحمد لله أنا دلوقتي خارج وهذه ورقة مطلوب مني أوقع عليها تتضمن عدم خروجي من منزلي لمدة 14 يوما يعني بداية خروجي هتكون في رمضان ربنا يعافينا وبشكر كل اللي اتصلوا علي ودعولي".