وفاة طفل نجمة تركية بعد معاناته مع السرطان

ميرنا وليد - بيروت - صدمة كبيرة عاشها الوسط الفني التركي، بعد الإعلان عن وفاة "باريس" إبن الممثلة التركية ​إيبرو شالي​ الذي يبلغ من العمر الـ8 سنوات، بعد معاناته لمدة سنتين من مرض سرطان الغدد الليمفاوية.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا برسائل التعزية لشالي، خاصة من قبل زملائها الممثلين، والذين يتعذر عليهم تعزيتها بشكل مباشر بسبب إجراءات الحجر المنزلي تفادياً لتفشي ​فيروس كورونا​.

إيبرو هي ملكة جمال تركيا سابقا، شخصية تلفزيونية، عارضة أزياء، سيدة أعمال، مؤلفة وممثلة.

تعرفت على زوجها هارون تان خلال احدى المسرحيات وتزوجوا عام 2002 وانجبوا ابنهم الأول بيران عام 2004 وابنهما الثاني باريس عام 2010 وتطلق الثنائي عام 2013.

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