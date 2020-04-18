ميرنا وليد - بيروت - انتشرت الصور العائلية لحفل عقد قران الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ ورجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ الذي أقيم يوم أمس، حيث أطل في الصور والدة أحمد سيدة الأعمال ليلى أبو هشيمة وشقيقه المستشار طارق أبو هشيمة وزوجة طارق وشقيقته مي ابو هشيمة التي ارتدت فستاناً مزيناً بالورود.

تجدر الإشارة أن عقد القران تم في حدث جمع العائلة والأصدقاء المقربين في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة للوقاية منه.

وغاب عن الحدث والد ياسمين صبري الدكتور أشرف صبري ووالدتها نسرين.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور-عائلة أحمد أبو هشيمة في عقد قرانه على ياسمين صبري..تعرفوا على أفرادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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