ايرينا شايك تكشف عن صورتها في عمر الـ14

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء الروسية ​ايرينا شايك​ صورة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي في عمر الـ14.

ويشار أن ايرينا هي الحبيبة السابقة للاعب كرة القدم الشهير كريتسيانو رونالدو حيث كانا على علاقة منذ عام 2010، وانفصلا في يناير/كانون الثاني من عام 2015.

ثم واعدت ايرينا الممثل الأميركي برادلي كوبر. وانتقل الثنائي للعيش معًا في حي ويست فيلدج في نيويورك، ورزقا بطفلة هي Lea De Seine Shayk Cooper التي ولدت في 21 آذار/مارس من عام 2017.

ثم انفصل الثنائي في حزيران/يونيو 2019.

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