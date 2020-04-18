ممثلة مغربية تعبّر عن خوفها بسبب شبهها لـ نادين نسيب نجيم!-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيه الكثير من الجدل وتعرضت لموجة كبيرة من السخرية، وتحدثت الممثلة المغربية ​جليلة​ عن شبهها للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، مضيفةً أنها تشعر بالخوف بسبب هذا الشبه.

وتفاعل المتابعون مع كلامها هذا بشكل كبير، إذ إنتقدوا كلامها هذا، خاصة إجرائها لعمليات التجميل التي تبدو واضحة على وجهها وآخرها عملية تجميل صنعت خلالها "غمازة" في وجهها.

ومن بين التعليقات "حتى أنا خفت منك"، "قد شوفت ذى قبل التجميل تخوف"، "كأن وجهها فيه أشكال هندسية ولا عيونى ضاربة"، "نادين أحلى بكتير"، "ارحمي وجهك"، "ما فى عملية ما ساوتها".

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