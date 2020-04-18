في سبت النور..إليسا:كنيسة القيامة مشتاقة للناس والعجقة

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تأثرها هذا العام بخلو كنيسة القيامة من الناس باستثناء الأساقفة في سبت النور، حيث أن كل عام كانت هذه الكنيسة تعج بالناس الذين ينتظرون بشوق فيض النور.

ويأتي هذا المشهد هذا العام في الكنيسة استثنائياً بسبب انتشار فيروس كوورنا والإجراءات الوقائية منه.

ونشرت إليسا صورة لكنيسة القيامة في سنوات سابقة حين كانت تمتلئ بالناس في سبت النور، وكتبت تعليقاً:"كنيسة القيامة مشتاقة للناس والعجقة هالسنة بانتظار فيض النور. بس بيكفي نآمن برسالة الرجا تا نتأمل السنة الجايي نرجع نشوف مشهد النور والناس المؤمنة. كل سنة وإنتو بخير".

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