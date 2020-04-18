إبنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا وشفائها منه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - روت ​ميرفت ترمس​ إبنة شقيقة الفنان اللبناني ​راغب علامة​ تفاصيل شفائها من ​فيروس كورونا​ خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أنه رغم إتباعها لإجراءات الحجر المنزلي والتباعد الإجتماعي إلا أنها أصيبت به، مؤكدةً على شفائها نفسها منه وهي في منزلها.

وعن الأعراض التي شعرت بها ميرفت أثناء إقامتها في الولايات المتحدة، قالت: "بدأت أشعر بصداع وعوارض خفيفة فاتصلت بالطوارئ وذهبت لأحد المستشفيات؛ إذ كنت أعتقد أن ما أعانيه بسبب الضغوط أو حساسية، لكن الأطباء قالوا إن هذه العوارض الخفيفة تعني الإصابة بكورونا، لكنني لست في حاجة للعزل في المستشفى".

وأضافت في مداخلة هاتفية لها على محطة "سكاي نيوز":"كنت أنام 15 ساعة من شدة التعب وأوجاع الجسم، وازدادت الأعراض، حيث لم أستطع الوقوف والمشي، وكنت أشعر بأوجاع بالجهاز الهضمي". مؤكدة على أنها مع الوقت كانت تظن انها شفيت لكن الأعراض كانت تعود للظهور عليها فجأة ثم تختفي فجأة، وأنها أصيبت في البداية بأعراض خفيفة ثم اشتدت حدة المرض، وهو ما يعني عدم الاستهانة بأي عارضٍ خفيفٍ يظهر.

وكان علّق منذ فترة علامة على شفاء ميرفت من المرض، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ميرفت ابنة شقيقتي، تعيش في أمريكا في ولاية ميسوري، أصيبت بـ فيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى".

وأضاف: "حيث إن أمريكا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها نشرت تجربتها ونصائحها بعد 3 أسابيع من المعاناة، الحمدلله على السلامة حبيبتي مارو".