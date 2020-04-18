في عيد الفصح..هذا ما تطالب به نجوى كرم

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي ب​عيد الفصح​، كما تمّنت أن يتم توحيد عيد الفصح لدى جميع المسيحيين في السنوات المقبلة.

فكتبت نجوى على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"المسيح قاملكلّ من يتّبع التقويم الشرقي وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّو بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة ".

يذكر أن منذ قليل فاض النور المقدس من قبر السيّد المسيح في كنيسة القيامة بمدينة القدس، ولكن لأوّل مرة بحضور الأساقفة فقط ومن دون حضور آلاف المصلين مراسم الإحتفال بـ"سبت النور"، بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية المتبعة.



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