أميرة سويدية تتطوع في الجيش الأبيض لمواجهة كورونا

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 03:53 مساءً - كشفت وكالة ” فرانس برس ” نقلا عن الديوان الملكي السويدي أن الأميرة صوفيا أكملت برنامجا تدريبيا مكثفا في مجال الرعاية الصحية عبر الإنترنت استمر لمدة ثلاثة أيام .

وتطوعت في مستشفى صوفيا هيمينت في ستوكهولم لتنضم إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية كممرضة مساعدة .

وقالت ” مارغاريتا ثورغرين ” الناطقة بإسم القصر الملكي : ” بصفتها رئيسة فخرية للمستشفى أرادت أن تساعد في الأزمة التي تمر بها السويد ” .

وقد سجلت السويد حتى يوم أمس الجمعة 13216 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1400 حالة وفاة .

يذكر أن الأميرة صوفيا البالغة من العمر 35 عاما أصبحت عضوا في العائلة الملكية السويدية بزواجها عام 2015 من الأمير كارل فيليب نجل الملك غوستاف .