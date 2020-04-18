أميرة سويدية تتطوع في الجيش الأبيض لمواجهة كورونا

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 03:53 مساءً - كشفت وكالة ” فرانس برس ” نقلا عن الديوان الملكي السويدي أن الأميرة صوفيا أكملت برنامجا تدريبيا مكثفا في مجال الرعاية الصحية عبر الإنترنت استمر لمدة ثلاثة أيام .
وتطوعت في مستشفى صوفيا هيمينت في ستوكهولم لتنضم إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية كممرضة مساعدة .
وقالت ” مارغاريتا ثورغرين ” الناطقة بإسم القصر الملكي : ” بصفتها رئيسة فخرية للمستشفى أرادت أن تساعد في الأزمة التي تمر بها السويد ” .
وقد سجلت السويد حتى يوم أمس الجمعة 13216 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1400 حالة وفاة .
يذكر أن الأميرة صوفيا البالغة من العمر 35 عاما أصبحت عضوا في العائلة الملكية السويدية بزواجها عام 2015 من الأمير كارل فيليب نجل الملك غوستاف .
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