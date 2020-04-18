تعرف على أول دولة تعلن خلوها من فيروس كورونا

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 03:53 مساءً - أعلن ” هنري بونا ” رئيس ” جزر كوك ” الواقعة بالمحيط الهادئ عن خلوها من فيروس كورونا المستجد يوم أمس الجمعة .

لتصبح الأولى في العالم التي تظهر نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها سلبية بعد إجرائها نحو 900 اختبار منذ الشهر الماضي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا .

يذكر أن جزر الكوك هي جزيرة ذات حكم ذاتي تابعة لنيوزيلندا في جنوب المحيط الهادئ على بعد نحو 3200 كيلومتر من ولنجتون .. وتضم 15 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة .