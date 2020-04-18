أول تعليق لسعد الصغير على أنباء إصابته بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت مؤخرا صورة للفنان المصري سعد الصغير وهو مستلقي على السرير في أحد المستشفيات، مع تأكيدات بأنه أصيب بفيروس “كورونا”.

الفنان المصري خرج عن صمته للرد على هذه الأنباء، حيث نفى صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدا أنها مجرد شائعت، وأن الصورة المتداولة له في المستشفى صورة قديمة.

سعد الصغير طمئن جمهوره على صحته، مؤكدا أنه بخير، ويستأنف حاليا تصوير باقي مشاهده في مسلسل “ولاد إمبابة”، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

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الفنان المصري دعا متابعيه لتبادل الطعام مع جيرانهم في هذه الفترة الحرجة، حيث من الممكن أن يكون أحدهم يعاني من الفقر بسبب أزمة “كورونا” الحالية، كما دعاهم للانتظام في الصلاة وأداء الصلاوات الفائتة.

سعد طالب أيضا المشاهير الذين شاركوا في “تحدي الخير” للنزول وتنفيذ هذه المبادرة بأنفسهم خاصة مع العمالة الغير منتظمة والتي تضررت كثيرًا بسبب هذه الأزمة،

ومسلسل”ولاد إمبابة”، من بطولة كلاً من الفنان سمير غانم، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وسعد الصغير، وشمس، ونادر أبو الليف، وبرلنتي فؤاد، وعبد الله مشرف، ومراد فكري، ومحمود فارس، وهاني الأسمر، وإسماعيل فرغلي، ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري، ومن إخراج ممدوح ذكي.