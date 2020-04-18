نيللي كريم: مسلسلات النكد أصابتني بمرض في عيني.. والطبيب حذرني منها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية نيللي كريم إن مسلسلات النكد التي قدمتها خلال السنوات الماضية، تسببت لها في إصابة شديدة في عينها.

نيللي قالت، خلال استضافتها في برنامج “لايف من الدوبلكس” مع “أبلة فاهيتا” على قناة “ON”، إنها بسبب البكاء في هذه ‏الأدوار أصيبت بـ “فتق” في العين، ومنعها الطبيب من البكاء لمدة ستة أشهر لهذا السبب.‏

الفنانة المصرية أضافت أنها تقدم في رمضان هذا العمل مسلسل كوميدي وهو مسلسل “100 وش”، والذي تقدم فيه دور فتاة نصابة من “بولاق” تقابل الفنان آسر ياسين الذي ‏يعمل نصاب من “الزمالك” وتدور بينهما أحداث كوميدية.‏

ومسلسل “100 وش”، بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

Advertisements

المسلسل كان يحمل اسم“النصابين”، وتم تغيره لـ“100 وش”، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتجسد نيللي كريم، خلال العمل شخصية نصابة شعبية وتقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الدرامية كان مسلسل “اختفاء” الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت ‏وإنتاج شركة “العدل جروب”، بطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.