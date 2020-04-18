ريم البارودي تكشف موقفها من تكراكر تجربة الزواج مرة أخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، موقفها من قرار الارتباط والزواج مرة أخرى وذلك بعد انفصالها عن الفنان أحمد سعد.

ريم البارودي، في تصريحات صحفية لها، إنها ا تمانع في الارتباط والزواج مرة أخرى، موضحة أن الأمر متوقف على وجود الشخص المناسب الذي تشعر بالحب معه، مؤكدة أنها لن تتسرع في هذه الخطوة.

وأضافت، أن كل ما تبحث عنه هو الحب والأمان والارتباط برجل يدعمها في حياتها، مشيرة إلى أن انشغالها بالكثير من الارتباطات الفنية يجعلها لا تشغل نفسها بفكرة الزواج.

ريم البارودي، كانت قد كشفت عن زواجها من الفنان أحمد سعد، خلال لقائها بأحد البرامج الفنية، وذلك بعد فترة من انفصالهما وارتبط أحمد سعد بعدها بالفنانة سمية الخشاب والتي انفصل عنها هي الأخرى بعد فترة وجيزة .من زواجهما.

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من ناحية أخرى، تواصل البارودي تصوير مشاهدها في مسلسل “جمع سالم” الذي تتعاون من خلاله مع زينة، كما تخوض تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى ببرنامج “شارع النهار”، ويعرض البرنامج على فضائية “النهار”.

وكانت خلافات قد نشبت بين الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، وتبادل كل منهما التصريحات المسيئة، وقرر نقيب الممثلين أشرف زكي التدخل لحل هذه الأزمة.

ريهام نشرت صورة لأشرف زكي، كاشفة أنه هاتفها وطالبها بعدم الرد على أي إساءة توجه لها، حيث كتبت: “نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف يجعلنا نحتاج الي ان نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ علي سلامة وطننا الحبيب مصر وسلامه المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم و قد خرجت زميلة لي تسب وتسيء لي وقد تدخلت نقابه المهن التمثيلية وطلبت مني عدم الرد علي أي إساءه أخري أو التحدث في هذا الأمر أو اتخاذ أي اجراء”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “واحتراما مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي التزمت الصمت و لن أتحدث في هذا الأمر مرة أخري وأناشد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا و أرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع و التعليق عليه أو الإساءة لزميلتي.. نحن في أيام مباركه أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله والدعاء لبلدنا الحبيبه مصر”.