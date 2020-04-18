نشوى مصطفى تدافع عن ياسمين صبري بعد الهجوم عليها بسبب زواجها من أبو هشيمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، بعد الانتقادات التي تعرضت لها بعد احتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشمية.

وقالت نشوى مصطفى، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “تعليقات تدل على أمراض نفسية مزمنة بنوتة نجمة بكل المقاييس نجمة بتضوي مواصفات السوبر ستار زي الكتاب ما بيقول — معندناش من النوعية دي كتير للأسف نجمة دعاية لبرندات عالمية حضور طاغي ملامحها مودل لمقاييس الجمال فتاة أحلام الشباب وفنانة كمان شاطرة وكمان من بيت محترم جداً جداً — ربنا رزقها براجل هو كمان فتى أحلام لأسباب كتير وأول ما أعجب بيها عرف أن المدخل الوحيد ليها هو باب بيتهم والنهاردة كان كتب كتابها ((على سنة الله ورسوله ))ليه بقى فيه ناس نفوسهم جحيم بدل ما يقولوا مبروك يسفلوا في الكلام - أعوذ بالله من شر البشر ألف مبروك للحلوة ياسمين صبري”.

وكانت ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها على أحمد أبو هشمية الجمعة 17 إبريل، ونشر العروسان بيانًا قالا فيه: “تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

وأضافا: “إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة، نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.