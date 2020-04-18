لفتة تكريمية من جمعية سطوح بيروت لكل مواطن لبناني

أطلقت جمعية “سطوح بيروت” اغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “الضحكة من القلب” أداها كل من الفنانين جيلبير جلخ، مروان حويك ونادر خوري.

الأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان نادر خوري وتوزيع استديو جورج مرعب. ويقول مطلعها: “حدك من قلبي نحن مش غرب/الدمعة شو صعبة بهالظرف الصعب/ندهني ولا تدمع أنا حدك بسمع وبكرا رح ترجع الضحكة من القلب”.

أحبت جمعية “سطوح بيروت” أن تهدي الطاقم الطبي والمسعفين وكل شخص ساهم بتخفيف أوجاع الناس أغنية عربون محبة وتحية تكريمية على عملهم الإنساني النبيل وتقديراً لكل الجهود المبذولة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم أجمع.

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كما أطلقت الجمعية بأعضائها والمتطوعين فيها مع الأغنية هاشتاغ: #حدك_من_قلبي وتقدمت بالشكر الكبير للمساهمة القلبية التي نقدرها دائماً من الشاعر الكبير نزار فرنسيس والفنان نادر خوري لإنجاح هذا العمل.

نذكر ان جمعية “سطوح بيروت”، التي ترأسها الاعلامية داليا داغر، كانت قد أطلقت حملة لمساعدة المحتاجين حيث لا زالت تتلقى التبرعات لاستكمال مسيرة العطاء بهدف الوصول لمساعدة 100 ألف عائلة في ظروفٍ معيشية هي الأصعب في تاريخ لبنان الحديث خاصة بعد تفشي فيروس كورونا.

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