الملكة إليزابيث تلغي إجراء معتمدا منذ 68 عاما بسبب كورونا.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث إلغاء التحية السنوية الخاصة بعيد ميلادها الـ94 المقرر 21 أبريل المقبل لأول مرة منذ 68 عامًا بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبلغ الملكة عامها الأربعة والتسعين يوم الثلاثاء المقبل، ويعد إلغاء التحية هي المرة الأولى منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاما، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال مصدر ملكي إن الملكة كانت حريصة على عدم اتخاذ أي اجراءات خاصة بتحية السلاح؛ لأنها تشعر أن الظروف الحالية غير مناسبة، ومن المؤكد أنها تشير إلى فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص في المملكة المتحدة وحدها.

كما قررت الملكة أيضًا إلغاء القواعد الحكومية المتمثلة في رفع علم الاتحاد في عيد ميلادها مؤقتًا، وشددت الحكومة على جميع السلطات المحلية بأنها لا ترغب أن يتم رفع العلم أثناء التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة البريطانية قبل عيد ميلاد الملكة: "في مثل هذه الظروف الحالية، لا نتوقع أن يتمكن الجميع من اتباع هذه النصيحة، إلا أنه يجب اتباع التباعد الاجتماعي في عيد ميلاد الملكة إليزابيث".

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وأضافت الحكومة أنه يمكن للبريطانيين رفع علم الملكة إذا رغبوا في ذلك، ولكن مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي كما حددتها الحكومة.

وأوضح مصدر ملكي أن هذه التغييرات تتماشى مع رغبات الملكة خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بريطانيا.

,كان نجل الملكة إليزابيث، الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا إلا أنه تعافى وظهر بصحة جيدة في الأيام الأخيرة، كما أصيب رئيس وزراء بريطانياـ بوريس جونسون هو الآخر.

ولا توجد أحداث رسمية مخططة في الوقت الحالي للاحتفال بعيد ميلادها الملكة، وأكد القصر أنه لن يكون هناك حفل "تروبينج ذا كلر" الذي يتم في يونيو.

يعد حدث تروبينج ذا كلر احتفالا يؤديه أفواج من الجيوش البريطانية ودول الكومنولث، ولقد كان تقليدًا من أفواج المشاة البريطانية منذ القرن السابع عشر، على الرغم من أن جذوره تعود إلى وقت مبكر، وفي ساحة المعركة ، تم استخدام ألوان الفوج أو الأعلام كنقاط تجمع.