التعليق الأول من ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بعد زواجهما

أصدر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري تصريحهما الأول، عقب عقد قرانهما امس (الجمعة) في حفل عائلي ضيق، ضم عدداً قليلاً من الأهل وأصدقاء العروسين المقربين، وذلك نظراً لظروف حظر التجوال المفروضة في مصر الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عنهما: "تقديراً لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأنّ الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذ راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

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