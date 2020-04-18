شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف عن أهم مزايا وجود كورونا وتعبر عن سعادتها بختم القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة السورية أصالة نصرى، أن أهم ما يميز أزمة انتشار فيروس كورونا فى العالم، هو تجمع أفراد العائلة فى المنزل، وأنهم يرجعوا للتعرف على بعض مجددا، كما أعربت عن سعادتها بختم القرآن الكريم للمرة الأولى فى حياتها، منذ ولادتها.

ونشرت أصالة، عبر ستورى انستجرام الخاص بحسابها، فيديو يظهر لعب واحتضان أولادها بعضهم البعض، قائلة أن هذه من أهم اللحظات فى حياتها.

من ناحية أخرى، أعربت النجمة أصالة، عن سعادتها بختم قراءة القرآن الكريم خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، قائلة فى فيديو آخر عبر ستورى انستجرام: "متأثرة اليوم كتير لأنى ختمت القرآن الكريم للمرة الأولى فى حياتى مننذ ساعة ولادتى".

أعربت النجمة السورية أصالة نصرى، عن سعادتها بأغنية الفنانة اللبنانية اليسا "هنغنى كمان وكمان"، التى طرحتها مؤخرا، مؤكدة أنها أغنية متكاملة وفيها كم هائل من الجمال والفرح و"دوا للروج" التى حزنت فى أيام صعبة، بينما ردت عليها اليسا: "هذا يعنى لى الحب".

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ونشرت أصالة، مقطع من كليب اليسا، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع، وكتير حبّيت وأسعدنى مشاركة هيفا وهبي، أُغنية متكاملة وكمان دوا للرّوح الّلى حزنت بأيّام صعبة، شكراً إليسّا الصادقة دائماً، بالّلى بتقوليه والّلى بتغنّيه".

من جانبها، أعربت اليسا، عن سعادتها بإشادة أصالة، وردت عليها قائلة: "شكرا جزيلا على كلماتك الجميلة.. هذا يعنى لى الحب".











