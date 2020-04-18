شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: الشعب اللبنانى جبار تحمل ما لم يتحمله غيره فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير راغب علامة، أن الشعب اللبنانى شعب جبار، مشددا على أنه تحمل ما لم يتحمله أى شعب فى العالم، قائلا:" معاً يداً بيد استطعنا أن نقهر كلّ المِحَن والأزمات".

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الشعب اللبناني شعب جبّار، تحمّل ما لم يتحمّله أيّ شعب في العالم. #قانا شاهد حيّ على صمود هذا الشعب وقوة إرادته، وإثبات لا شكّ فيه أن خلاصنا بوحدتنا وتضامننا. معاً يداً بيد استطعنا أن نقهر كلّ المِحَن والأزمات، وأن نروي بالدم طريق العزّة والكرامة".



راغب علامة

وكان الفنان راغب علامة قد علق على أغنيته الجديدة التي طرحها لتوجيه التحية للجيش الأبيض خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، والتي تحمل عنوان "أنتوا أملنا"، قائلاً: "اخترت هذه الأغنية وأهديتها للقطاع الطبي لأنه أثبت أنه مهنة الإنسانية، ولأول مرة منذ سنوات، خاصة أن السنوات القليلة الماضية جعلتنا نشعر بأن الطب تحول إلى تجارة، لكن محنة كورونا أعادته للوضع الحقيقة وأنه مهنة للإنسانية.. الآن كل الأطقم الطبية سواء طبيب أو ممرض أو مسعف تخدم لنجدة الإنسان بلا مصالح أو مقابل أو مال.

وتابع علامة، خلال مداخلة فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة العربية الحدث، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن القطاع الطبي هو خط الدفاع الأول لمواجهة "كورونا" الذي اجتاح العالم، وأكمل: "لما بشوفهم الآن وهما مش عارفين يشوفوا أهلهم عشان ينقذوا الضحايا دفعنى ذلك لإهداء هذه الاغنية لهم".

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وأضاف علامة، أن الأغنية ستبقى بصمة للتاريخ لتروي للناس هذه المحنة، وأن الطب كان مثل القوات المسلحة في مواجهة إرهاب "كورونا"، فالجيش الطبي الآن هو خط الدفاع الأول.

وواصل: "دور الفنان في هذه المحن قدوة لمحبيه وجمهوره، مشيراً أن الفنان في هذه المحن عليه دور، حيث يغني للإنسان للتخفيف عنه، وغير ذلك تكون تجارة لأن اللي بيغني بس في أوقات الرواج يبقى عشان الفلوس والربح، وهذه ليست رسالة الفن".

وتابع راغب: أنه وأسرته ملتزمون بالحجر الصحي المنزلي وخروجهم مقتصر على حديقة المنزل للتريض فقط حتى تنتهي أزمة كورونا، هذا الفيروس اللعين، مشيراً إلى أن الأسرة تقوم بعمل طقوس في المنزل للقضاء على الملل، قائلاً "دلوقتي ما بنمل من قعدة البيت.. دايما بنتسلى".