شكرا لقرائتكم خبر عن "قد التحدي" كلمات هاني عقل وغناء رضوى سعيد لمؤازرة جيشنا الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرحت الدكتورة الفنانة رضوي سعيد أغنية " قد التحدي " من كلمات هاني عقل وألحان كريم صفوت وتوزيع و هندسة صوتية لأحمد شعتوت كإهداء للجيش الأبيض ولشعب مصر العظيم وتصوير محمد قلبظ وأخرجه محمد رمضان .

كلمات الاغنية تحمل الكثير من المعاني الحماسية الشجاعة التي تحس الجميع علي التحدي للمرور من الأزمة التي تجتاح العالم كما تؤكد كلمات الاغنية علي الانتماء لمصر وأن كلنا عائلة واحدة لابد أن يكون التحدي جماعي وجاء اللحن والتوزيع بسيطا ومعبرا عن المعاني بإيقاع جذاب يصل للجميع بالإضافة لاختيار مخرج الكليب لمشاهد متنوعة ومعبرة كخلفية للأغنية أما الغناء للفنانة رضوي سعيد فقد غنت بإحساس الفنانة ولفتت الانتباه بصوتها لمعاني ورسائل مهمة خاصة أنها طبيبة في مجال الطب النفسي والعلاج بالفنون وأحد جنود جيشنا الأبيض

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وقالت الدكتورة رضوي سعيد لليوم السابع : هذه الاغنية لها قصة فقد اجتمعت مع هاني عقل مؤلف الكلمات وصاحب فكرة الأغنية ومع كريم صفوت الملحن لعمل بروفات علي أغاني اخري في كلية تربية موسيقية بدون خطة واضحة وكنا نبحث عن فكرة لأغنية عن شهر رمضان بمساعدة الملحن و الموزع الموسيقي احمد شعتوت قبيل اشتعال أزمة كورونا وإذا بالفكرة تتحول لـ " قد التحدي " بناء علي احساس الشاعر والفنان هاني عقل حيث أكد لنا أن هذه اللحظة الآنية تتطلب التحدي والتحم فريق العمل في سباق مع الزمن لمؤازرة جيشنا الأبيض و الشعب المصري الذي نحثه علي التحدي وأننا نستطيع أن نمر بسلام من أي أزمة "قوتنا ببعضنا".



الدكتورة الفنانة رضوي سعيد

وبسؤال الدكتورة رضوي سعيد كمعالج بالفنون عن دور الموسيقي و الغناء في دعم الشعب ؟ قالت : ده مش جديد لان أم كلثوم دعمت الشعب و الجيش في احلك الظروف كمثال تاريخي عظيم ولكن الجديد هو ان توصيات منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية تضمنت اننا نغني مع بعض في بيوتنا و نمارس الفنون (غني، رسم، رقص و حركة) للتغلب علي الخوف و الشعور بالقلق مع ممارسة الرياضة و الأكل الصحي في هذه الظروف.