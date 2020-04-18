شكرا لقرائتكم خبر عن سنغزو العالم.. أمير كرارة ينشر بوستر جديد لمسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أمير كرارة، عن بوستر جديد من مسلسله "الاختيار"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، ويتناول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

ونشر كراره، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "رمضان 2020، سينرجى، تامر مرسى، بيتر ميمى، حسين عسر، باهر دويدار.. سنغزوا العالم".



Capture

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة.

ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.

Advertisements

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا".