شيرين رضا: "يارب كل الإرهابين اللى فى العالم يجيلهم كورونا ويموتوا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الفنانة شيرين رضا بالدعاء إلى الله بوفاة الإرهابين فى مختلف الدول العالم بإصابتهم بفيروس كورونا للخلاص من شرورهم قائلة، "يارب كل الإرهابين اللى فى العالم يجيلهم كورونا ويموتوا.. كلهم يا رب".



شيرين رضا

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وتشارك شيرين رضا فى مسلسل "ليه لأ" وتدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى بطولته هانى عادل وعمر السعيد وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثاني من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل آخر من 15 حلقة بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.

وتعود شيرين رضا بمسلسل "ليه لأ" إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا والذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2018 وشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.