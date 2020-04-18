شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: كل عام وأخواتى وأصدقائى بخير وعيد قيامة مجيد وخلينا فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص النجم مصطفى شعبان، على تهنئة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:"كل عام واخواتي وأصدقائي بخير.. خليك في البيت عيد قيامة مجيد كل عام وأنتم بخير".



مصطفى شعبان

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ومن ناحية أخرى أجل مصطفى شعبان مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس لما بعد رمضان والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلاً من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

ويغيب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، و"اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.