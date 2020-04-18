شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن احتفالات الأقباط فى زمن كورونا: كنيسة القيامة مشتاقة للناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد المقرر غدا الأحد، في ظل تفشى وباء كورونا الذى منع الكثير زيارة الكنائس والاحتفال بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر:" كنيسة القيامة مشتاقة للناس والعجقة هالسنة بانتظار فيض النور. بس بيكفي نآمن برسالة الرجا تا نتأمل السنة الجايي نرجع نشوف مشهد النور والناس المؤمنة. كل سنة وإنتو بخير".



إليسا

يشار أن أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها النجمة اللبنانية اليسا تخطت حاجز أكثر من 3 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" فى 5 أيام وهى من كلمات شادى نور وتوزيع الهامى دهيمة والحان محمد يحيى .

وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا كتبت مؤخرا رسالة إلى من ينتقدونها بسبب ديانتها، مشيرة فيها أنها فخورة بأنها مسيحية، وأنه لا يحق لأحد أن يتهجم عليها أو ينتقدها بسبب ذلك، يأتى ذلك تزامنا مع عيد الفصح.

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا فخورة إنى مسيحية، وإيمانى تاج على رأسى وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم.. يللى مش عاجبو ما يتبعني.. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينى لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".

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على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.