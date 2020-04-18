شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الأول.. تامر عاشور يعلن عن ثاني حفلاته أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الفنان تامر عاشور، عن أقامه حفل ثانى له أونلاين بعد نجاح حفلته الأولى وتحقيق أعلى المشاهدات على اليوتيوب، وغرد عاشور عبر حسابه على تويتر، قائلا:" توكلنا على الله بعد نجاح أول حفل أون لاين على قناتي الرسمية على اليوتيوب في الشرق الاوسط الحفلة الجاية قريب قوي هعلن عنها إن شاء الله وهتكون بشكل غير اللي فات لجمهوري .



تامر عاشور

وأطل تامر عاشور على جمهوره في حفل لايف يوم السبت 28 مارس، لكسر ملل الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.

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سجل الفنان تامر عاشور أغنيه من ألبوم الجديد جارى الاستقرار على اسمها، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، لستكمل عاشور تعاونه الناجح مع المالكى بعدما قدما سوياً أغنية "قولوله سماح" من ألبومه الأخير "أيام" الذى تم طرحه العام الماضى وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

أغنية "قولوله سماح" كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، كما تعاون عاشور والمالكى فى أغنية ثانية من ألبوم "أيام" وهى "بقالى زمان" من ألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".