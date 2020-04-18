شكرا لقرائتكم خبر عن عمرك ماهتصدق إن هى فى طفولتها.. اعرف مين دى من نجمات مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت النجمة إسعاد يونس، بصورة قديمة لها فى مرحلة الطفولة، والتى انتشرت عبر صفحات موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، حيث أعادت صاحبة السعادة نشر صورة الطفولة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها "دى أنا".







يأتى هذا بعد أيام من تلقى النجمة القديرة إسعاد يونس، عدد كبير من التهنئات بمناسبة عيد ميلادها الأسبوع الماضي، وقد حرصت بعدها صاحبة السعادة، على توجيه رسالة لكل من هنأنها بعيد ميلادها، ونشرت حينها صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: "فى يوم عيد ميلادى أخدت منكم يا أحبابى وأصحابى نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللى باقى من العمر، يا أغلى الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم".

وشاركت النجمة الكبيرة اسعاد يونس، منذ أيام، مقطع فيديو لفريق عمل برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" وهما يهنئونها بمناسبة عيد ميلادها ولكن بطريقة مختلفة تتناسب مع أجواء الحظر بسبب فيروس كورونا، ونشرت اسعاد يونس فيديو لفريق عمل برنامجها وهم يغنون لها ويوجهون كلمة لها بمناسبة ميلادها وعلقت قائلة: "عيد ميلاد صاحبة السعادة. أسرة فريق عمل صاحبة السعادة تحتفل بعيد ميلادها بعد ان منعهم الحظر من الاحتفال فى البلاتوه".

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وبدأت اسعاد يونس فى مجال التمثيل من خلال أدوار صغيرة فى عدد من الأعمال خلال فترة السبعينات، ومنها أفلام مثل «جريمة لم تكتمل، وأنا وابنتى والحب، وانتهى الحب، والملكة وأنا، والمرايات، ودعاء المظلومين، وميعاد مع سوسو، ومسلسلات الدنيا لما تلف، وأصل الحكاية كدبة، ورحلة فى عالم مجنون.

انطلاقتها الحقيقية، جاءت عن طريق النجم سمير غانم حينما اختارها لتشاركه بطولة مسلسل «حكاية ميزو»، عام 1977، وجسدت شخصية «صافيناز عبدالغني»، مع فردوس عبد الحميد، إخراج محمد أباظة، وتأليف لينين الرملي.

لمع بريقها مرة أخرى ولكن فى السينما تلك المرة من خلال شخصية «زينب»، عام 1980، فى فيلم «شعبان تحت الصفر»، من إخراج هنرى بركات، تأليف سمير عبدالعظيم، بطولة عادل إمام، وجميل راتب، وإيمان، وعماد حمدي، وقالت «يونس» إن عادل إمام هو من رشحها للفيلم