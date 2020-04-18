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شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما المغربية فى رمضان.."السر المدفون" مسلسل درامى بوليسى رومانسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض التليفزيون المغربى خلال شهر رمضان، مسلسل "السر المدفون " قصة بوليسية درامية رومانسية، من بطولة أسامة البسطاوى عادل أبا تراب ونادية كوندة، وسناء علوي سلوى زهران وعبد الإله عاجل، ومن إخراج ياسين فنان.
تدور أحداث المسلسل الذي أشرفت على كتابته السيناريست جيهان بحار ونادية كمالي مروازي، حول جريمة قتل "عمر بن الحاج الوافى" ظلت غامضة لمدة عشر سنوات وبعد عودة صديق الضحية "عثمان المجذوبى" بعد سنوات من الهجرة سيعاد فتح خيوط القضية بسبب شك والد الضحية وهنا تتطور أحداث المسلسل إلى ستظهر الحقيقة، وتكشف القاتل الحقيقي فى الحلقة رقم 30
يعرض المسلسل يوميا فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المغرب، ولمدة 30 يوما من قصص إنسانية وعلاقات حب وصراعات بين شخصيات المسلسل والتى تظهر صراع الشر والخير.
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