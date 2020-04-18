شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما المغربية فى رمضان.."السر المدفون" مسلسل درامى بوليسى رومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض التليفزيون المغربى خلال شهر رمضان، مسلسل "السر المدفون " قصة بوليسية درامية رومانسية، من بطولة أسامة البسطاوى عادل أبا تراب ونادية كوندة، وسناء علوي سلوى زهران وعبد الإله عاجل، ‏ومن إخراج ياسين فنان‎.

تدور أحداث المسلسل الذي أشرفت على كتابته السيناريست جيهان بحار ونادية كمالي مروازي، حول جريمة قتل "عمر بن الحاج الوافى" ظلت غامضة لمدة عشر سنوات وبعد عودة ‏صديق الضحية "عثمان المجذوبى" بعد سنوات من الهجرة سيعاد فتح خيوط القضية بسبب شك والد الضحية وهنا تتطور ‏أحداث المسلسل إلى ستظهر الحقيقة، وتكشف القاتل الحقيقي فى الحلقة رقم 30 ‎‎

يعرض المسلسل يوميا فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المغرب، ولمدة 30 يوما من قصص إنسانية وعلاقات حب وصراعات بين شخصيات المسلسل والتى تظهر صراع الشر والخير.