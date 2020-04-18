شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بأعياد الربيع.. عمر خيرت ومسرحية فراجيل على قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث وزارة الثقافة عبر قناتها الالكترونية على يوتيوب ضمن مبادرة خليك فى البيت، الثقافة بين ايديك، فى التاسعة مساء غدٍ الأحد 19 أبريل، سهرة مع الموسيقار عمرخيرت، تتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية التى قدمها عبر مشواره الفنى منها العرافة والعطور الساحرة، هى دى الحياة، فى هويد الليل، زى الهوا، فيها حاجة حلوة، اعدام ميت، الخواجة عبد القادر، عارفة، قضية عم أحمد، أنت المصرى، البخيل وأنا، 100 سنة سينما وغيرها.



ووفقا لحساب الوزارة عبر انستجرام، يعقبه حفل الموسيقار عمر خيرت، العرض المسرحى فراجيل، نتاج ورشة ارتجال على مسرحية حوارات معفرتة للكاتب الفرنسى لوران ديبيار، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية وأداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين الذى قام أيضا بالإخراج، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم عدة مشاهد تتناول قضايا وأفكار متنوعة .

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الموروث الإنسانى فى مختلف أنحاء الأرض يمثل ركيزة للمستقبل، وأن التراث فى مختلف صوره أحد المرجعيات المشتركة للبشر على اختلاف انتماءاتهم ويحمل بصمات إنجازات الماضى، وأن المسئولية تجاه الأجيال القادمة هى إنتاج أشكال إبداعية تصبح تراثا لهم فى المستقبل وتليق بأمة ترفع راية الحضارة الإنسانية بشموخ عبر آلاف السنين، كما أن المنظومة الثقافية تسعى لخلق بيئة مناسبة تعمل على تشجيع روح الابتكار وإنتاج ألوان راقية من الفكر والفن بما ينعكس إيجابا على السلوك الجمعى والارتقاء بالوعى، داعية الله أن يحفظ مصر والإنسانية من تداعيات وأخطار فيروس كورونا .

جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمى للتراث، الذى يوافق 18 إبريل من كل عام، حيث شكلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافى اللامادى بمصر فى ضوء الدراسات التى تم إعدادها فى هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو وإعداد خطط العمل لتنفيذها من خلال وحدة صون التراث الثقافى اللامادى بوزارة الثقافة ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية.