شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع عن عمر ودياب: أوعدكم بحاجة قوية تبسطكم وجمهور مصر لازم يفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان على ربيع، عن بوستر جديد لمسلسل "عمر ودياب"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، مع الفنان مصطفى خاطر، واعدا جمهوره بعمل قوى يسعدهم جميعا.





ونشر ربيع البوستر، عبر حسابه على انستجرام، صحبه بتعليق: "إن شاء الله 5 أيام ونتفرج على مسلسل عمر و دياب، أوعدكم بحاجة قوية تبسطكم، أصعب ظروف اشتغلت فيها بس جمهور مصر والوطن العربى أهالينا وشعبنا، لازم يفرح ويضحك وينسى الهم، انتظرونا فى رمضان، هتولع نار هتبقى _دمار".



عمر ودياب

وكان المنتج الكبير تامر مرسى، طرح البرومو الرسمى لمسلسل "عمر ودياب" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر، وأعلن عن عرضه على قناتى on والحياة فى شهر رمضان المقبل، وتضمن البرومو العديد من المواقف الكوميدية ومعاناة بطلى العمل بسبب وصولات الأمانة حيث عليهم 24 وصل أمانة وهو ما يجعلهم يعملان فى وظائف مختلفة.

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مسلسل "عمرو دياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

وعرض لمصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، أما على ربيع فعرض له فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان.