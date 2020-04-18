شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام القمر.. محمد رمضان يستعرض عضلاته خلال إجازته فى الجونة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرض الفنان محمد رمضان، على قضاء عطلة أعياد الربيع، فى مدينة الجونة بالبحر الأحمر، بعد انتهاءه من تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.





ونشر رمضان، عبر حسابه على انستجرام، فيديو يظهر فيه خلال وجوده فى الجونة، ثم أداءه تمارين رياضية على نغمات أغنيته "القمر".

وكان رمضان، شارك بصورة له مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى مدينة الجونة، أمس الجمعة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، معلقا عليها "أبى الروحى".

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وانتهى رمضان، من تصوير مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.





وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر على أقصى تقدير، صورت من خلالها أسرة المسلسل فى أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.





وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.