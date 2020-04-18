شكرا لقرائتكم خبر عن ‎فى فيديو خاص .. عمر كمال يغنى "تحية للجيش الأبيض" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خص الفنان عمر كمال ”الخليج 365”، بفيديو يغنى فيه جزءًا من أغنيته الجديدة " تحية للجيش الأبيض" التى من المقرر إطلاقها خلال أيام علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية:ألفين تحيه و ١٠٠ سلام يا جيشنا يا أبيض..بأيديك هنوصل للسلام و لا يوم هنمرض..خط الدفاع الأولى يا أمان و حصن متين قوى وياك بنطمن قوى و عليك بنسند.. كل الدكاتره و الصيادله و الممرضين كمان..واللى عامل و اللى مشرف و اللى قلبه على المكان..بأسم كل شخص فينا بنشكرك يا أعظم كيان.

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الأغنية من كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ويتولى اخراجها المخرج اللبناني فادي حداد.

وكان عمر كمال قد نشر دعاء عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" يقول فيه "اللهم أن هذا المرض جندا من چنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن أزواجنا وديارنا وبلادنا وبلاد المسلمين اللهم أحفظنا مما نخاف ونحظر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين".

وأصدرعمرأغنيتة "أمى يا نور العين" بمناسبة "عيد الأم" والتي تقول "كبرتى ياما ولسه طفلك وببكى لما يوحشنى حضنك بضعف فى بعدك وأحتاج أضمك علشان أحس أمان.. ولسه بشبط فيكى وفى عطفك ودموعى تنزل يمسحها كفك.. من قبل ما أجى الدنيا عارفك أنتى دوا للأحزان.. يوم بعد يوم بأكبر قصادك ولا توبت يوم عن احتياجك شيلتى الهموم علشان ولادك وعيشتى لينا سنين".

وسبق وقام عمر كمال، بنشر مقطع فيديو جديد له، وهو يغني أغنية جديدة له بعد تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، عبر حسابه الشخصي بمختلف منصات السوشيال ميديا، وجاءت الأغنية التي طرحها كمال عبر حسابه، تجسيدًا لحال طلاب المدارس والجامعات المصرية على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الدراسة، وجاءت كلماتها كالآتى: "رئيسنا دا حكاية، أدانا أجازإيه، خليك بقي معايا فترات كتير جايه، كورونا كورونا منها هيحمينا، وهيفضل يدينا أجازات كتير جايه".