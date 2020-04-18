من جديد .. صفاء أبو السعود تعود للبرامج

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 02:52 مساءً - بعد فترة غياب داكت لسنوات طويلة قررت الفنانة المصرية ” صفاء أبو السعود ” العودة إلى الساحة الإعلامية من جديد في شهر رمضان المقبل .

حيث تطل على جمهورها ومحبيها من خلال برنامج تقدمه على إذاعة الشرق الأوسط المصرية .

وتدور فكرة البرنامج حول قصص وحكايات عن أكثر الأشخاص المؤثرين بالسينما المصرية .. منهم صلاح جاهين وسمير غانم وفريد شوقي والمخرج حسن الإمام .