من جديد .. صفاء أبو السعود تعود للبرامج

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 02:52 مساءً - بعد فترة غياب داكت لسنوات طويلة قررت الفنانة المصرية ” صفاء أبو السعود ” العودة إلى الساحة الإعلامية من جديد في شهر رمضان المقبل .
حيث تطل على جمهورها ومحبيها من خلال برنامج تقدمه على إذاعة الشرق الأوسط المصرية .
وتدور فكرة البرنامج حول قصص وحكايات عن أكثر الأشخاص المؤثرين بالسينما المصرية .. منهم صلاح جاهين وسمير غانم وفريد شوقي والمخرج حسن الإمام .
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