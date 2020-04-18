متابع يطلب مساعدة مادية في منشور ل ” ريهام سعيد ” .. والأخيرة ترد : ” معندكش أكل وعندك فلوس لرصيد عشان النت “

كتب امير فتحي في السبت 18 أبريل 2020 02:52 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحدثت من خلاله عن أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ وأن الفرق بين كل شخص والآخر هو ستر الله له .

فقالت : ” أي حد لازم نعامله برحمة وإحنا مش معصومين من الغلط إحنا الفرق بينا يا جماعة إن فيه حد مستور وحد ربنا كشفه .. لكن احنا في الآخر كلنا عندنا غلطاتنا وكلنا فينا عيوب وبنحاول على أد ما نقدر نبقى كويسين ” .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” اعترافات ليلية .. غلطت كتير ” .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو وجاء من بين التعليقات تعليقا لأحد المتابعين يطلب فيه مساعدة مالية ويكشف عن سوء أوضاعه .

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فكتب قائلا : ” ممكن ألاقي حد يساعدنا حتى البقال اللي باخد منه شكك مرضاش يدينا تاني يا ناس .، والله العظيم أنا والبيت كله مش معانا ولا جنيه ومش عارفين بكرة هنعمل ايه .. 5 بني آدمين في رقبتي وكمان داخلين على رمضان وأنا بعول وليا شهرين قاعد ” .

لترد عليه ريهام سعيد في تعليق لها : ” معندكش أكل وعندك فلوس لرصيد عشان النت ” .