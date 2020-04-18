عندما اضطر عمر الشريف لسرقة شقيقه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في مقال قديم اعترف الفنان الراحل عمر الشريف، عن موقف حدث له مع شقيقته في بداية حياته الفنية واضطره لسرقة أمول منها.

عمر الشريف، قال في مقال نادر لمجلة “الكواكب”، عام 1956 اعترف فيه بأنه سبق وسرق شقيقته، وحمل المقال الذي نشر في باب “اعترافات النجوم” وحمل عنوان: “سرقت لأدفع حساب الشلة”.

عمر الشريف قال في المقال: “أنا ممن يكرهون حمل نقود كثيرة معهم، وأفضل أن أخرج دائمًا ومعي مبالغ قليلة وهو ما يوقعني أحيانًا في بعض المآزق والمواقف المحرجة”.

واستعاد ذكريات موقف، حدث له عندما كان طالبًا بكلية فيكتوريا وكان وقتها عضوا في نادي المعادي الرياضي، وله شلة يقترب عددها من 20 صديقًا وصديقة يجتمعون كلما أتيحت لهم الفرصة للترفية.

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وأضاف: “أردت أن ألفت انتباه بنات الشلة وأعمل جدع وأظهر بمظهر الفنجري وأن أنافس صديقي أحمد رمزي الذي كان ضمن الشلة، فقلت إيه رأيكم في سهرة تهوس، وسألني رمزي عن حساب السهرة، فقلت له ملكش دعوة جيب السبع ما يخلاش وأنا أنظر بثقة لباقي الشلة”.

وتابع: “أخذتني العزة وقلت لأصدقائي وصديقاتي أنا عازمكم كلكم الليلة، فسألوا فين، فقلت في رووف سميراميس نسهر ونرقص ونتعشى، فأجابوا جميعا ياللا بينا”، وبالفعل ذهبوا وطلبوا شمبانيا وعشاء، ووضع يده في جيبه ليجد ما معه لا يكفى لشراء علبة سجائر.

ولم يعرف النجم العالمى كيف يتصرف وقال، “همست في أذن صديقي أحمد رمزي وسألته معاك فلوس، فأجاب “ولا مليم”.

واستطرد: “تحججت بأنني سأذهب لإجراء مكالمة وخرجت أجري نحو البيت وكنت أسكن في قصر الدوبارة، وكانت الساعة وصلت للواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فلم أجرؤ أن أوقظ والدي لأطلب منه نقودًا وأنا بهذه الحالة، وتذكرت أن شقيقتي تحتفظ بحصالة نقود داخل دولابها، وتسللت وأخذت الحصالة وعدت لأصدقائي الذين كانوا يبحثون عنى، في حين جلس رمزي واضعا رجل على رجل، وكنت في الطريق أخرجت ما في الحصالة من قروش وشلنات وتعريفات”.

وتابع، “ناديت على الجرسون وطلبت منه الحساب وكان 28 جنيها وبضعة قروش، ودفعت وسط دهشة الشلة، وعدت للمنزل وفى الصباح اكتشفت أختي السرقة وعرفت أنني السارق بعدما دخلت حجرتي ووجدت باقي القروش، فأخبرت والدتي، وأنهت والدتي الموقف بأن أعطت أختي نقودها بينما حرمتني من المصروف شهرين متتاليين، ومن يومها توبت عن الفنجرة الكدابة”.