هيفاء وهبي تدعو إليسا على الغداء في منزلها.. كيف كانت كواليس الزيارة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن دعوتها للنجمة إليسا على الغداء في منزلها احتفالاً بنجاح أغنية «هنغمي كمان وكمان» التي اطلقتها الأخيرة، وشاركت هيفاء بكليب الأغنية بالظهور كصديقة مقربة من إليسا.

هيفاء أكدت أن زيارة إليسا في منزلها استمرت لحوالي ساعتين وأكثر، في الوقت الذي لفتت فيه إلى أنهما لم تأتيا على سيرة الأغنية مطلقاً، إذ حرصت كل منهما على تمضية وقتهما بشكل عفوي أكثر، حيث تناولتا الغداء سوياً، وقد تولت هيفاء بنفسها تحضيره بعدما أبلغتها إليسا أنها تتبع حمية غذائية لإنقاص وزنها.

وبالإضافة لأحاديث النجمتين العفوية، كشفت هيفاء في تصريحات لبرنامج Trendingعن حرص كلاً منهما على أن تُسمع الأخرى أغانيها الجديدة، ووصفت إليسا بالشخصية الطيبة التي تقع في حبها بمجرد أن تقترب منها، معربة عن اعتزازها بصداقتهما.

Advertisements

يُذكر أن هيفاء وهبي ظهرت في فيديو كليب أغنية «هنغني كمان وكمان»، تتصل بإليسا عبر مكالمة فيديو، لتتبادل الصديقتان التحية، ثم تخبرها إليسا برغبتها في أن تُسمعها أغنيتها الجديدة، لتبدأ الأخيرة في الغناء وسط تفاعل قوي ورقص هيفاء، واللافت كان ارتداء النجمتين لـ«بيجاما» باللون الوردي.

من ناحية أخرى، خرجت هيفاء وهبي من المنافسة في المارثون الرمضاني المقبل، والذي كان من المقرر أن تخوض السباق فيه بمسلسل «أسود فاتح»، وذلك نظراً ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده، إذ تم ايقاف تصوير المسلسل بعد انتشار وباء كورونا.

«أسود فاتح» من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتشارك هيفاء في بطولته أمام روجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وغيرهم.