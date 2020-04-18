تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في حفل عقد قرانها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، فى أجواء عائلية بسيطة، حيث حضرأفراد الأسرتين فقط، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ياسمين تألقت خلال الحفل بفستان أبيض رقيق، وصل سعره إلى ٢٣٢٧ دولارا، أي ما يعادل 37 ألفا و290 جنيها مصريا، وانتعلت حذاء بنفس اللون،حمل توقيع دار Christian Louboutin، ووصل سعره إلى 920 دولارا، أي 14 ألفا و490 جنيها مصريا، وتزينت بمجوهرات من الألماس، ووضعت مكياجا بسيطا، وتركت شعرها منسدلا.

وكان العروسان قد أصدرا بيان، قالا فيه: “تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

وأضافا: “إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة، نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.