بعد 23 عام.. مقطع فيديو نادر للنجمة ايشواريا راي من فيلم لم يتم عرضه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعتبر النجمة ايشواريا راي باتشان Aishwarya Rai Bachchan واحدة من الممثلات الجميلات في بوليوود وفي العالم أجمع، نظراً لامتلاكها قاعدة جماهيرية كبيرة ممتدة.

كما يُعرف عن ملكة جمال العالم السابقة، أنها كم الفنانات اللواتي يتريثن في اختيار ادوراهن، لذلك تجدها مُقلة في الظهور على الشاشة الفضية، لكن بفضل نوادي المعجبين، يبدو أن مقطع فيديو قديمًا لايشواريا ينتشر بسرعة.

نشرت صحيفة بينكفلا مقطع فيديو من فيلم لم يتم إصداره، كان قد بدأ التصوير في عام 1997 بعنوان Radheshyam Sitaram، لكنه لم يشهد إطلاقًا، كما شارك في بطولته سونيل شيتي وفريدة جلال في أدوار محورية.

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في الفيديو، يمكن رؤية أيشواريا وهي تتدرب على أحد الرقصات، بينما يظهر كثافة المكياج الذي تضغه على وجهها والأكسسوارت التي كانت ترتديها.

مما لا شك فيه، تبدو الممثلة مذهلة مع المجوهرات الكثيرة التي كانت ترتديها. كما يصعب تفويت الاشارة الى مكياج العين الكثيفغ أيضاً. بطبيعة الحال، غمر المعجبون قسم التعليقات للإعلان عن حبهم لايشواريا.