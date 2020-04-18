سعر الدولار في السودان اليوم السبت 18 أبريل

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية، اليوم السبت، بواقع 3 جنيهات ليسجل 137 جنيها، مقابل 140 جنيها أمس الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبذلك يكون الدولار قد تراجع في السوق السوداء 7 جنيهات دفعة واحدة خلال يومين فقط، من مستوى 144 جنيها يوم الخميس الماضي.

وعلى شاشة البنك المركزي السوداني بقي سعر العملة الخضراء ثابتا عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وبقيت أسعار الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي ثابتة على شاشة البنك المركزي السوداني.

أما في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان فقد سجل الدولار سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك المال المتحد والسلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني.

Advertisements

كما تكرر في شركات صرافة العبادي وديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار.

والأربعاء الماضي، قررت الحكومة السودانية مضاعفة أجور الموظفين أكثر من 5 مرات ونصف، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.

وأعلن الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة من 425 جنيها إلى 3 آلاف جنيه سوداني.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.76 جنيه للشراء و60.06 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 68.70 جنيه للشراء و69.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 147.60 جنيه، والجنيه الإسترليني 167.35 جنيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.71 جنيه للشراء و176.59 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 36.52 جنيه، والدرهم الإماراتي 37.54 جنيه والدينار الكويتي 328.90 جنيه.