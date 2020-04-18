الأردن VS كورونا.. رحلة المملكة إلى "صفر كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تفشي الفيروس التاجي "كوفيد 19" في شتى أنحاء العالم ووقوع آلاف المصابين والضحايا وحالة الفزع التي تصيب الجميع، لكن دولة عربية تقدمت التصنيف العالمي أول مرة بلا إصابات مسجلة "صفر كورونا".

الأردن يتجه لتخفيف إجراءات كورونا.. ويبقي على الحظر



يحل الأردن الأول عربيا والعاشر عالميا في معدلات الشفاء من كورونا حول العالم حسب ما نشر موقع ستارز إكسبريس خلال التحديث العالمي للفيروس التاجي، ولكن كيف نجح الأردن في تسجيل "صفر" إصابة بالفيروس التاجي القاتل؟

رحلة الأردن في هزيمة كورونا بدأت بالإغلاق الكامل وتطبيق الفحص الوبائي المستمر، بالتزامن مع وضع 5 آلاف أردني عائدين من الخارج بالحجر الصحي لفترة أسبوعين.

ورصدت الأجهزة الأمنية التزاما كاملا من الأردنيين بإجراءات الحظر الشاملة حتى خرج العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ليوجّه كلمة للشعب، قال فيها "إن الحياة ستعود لطبيعتها قريبا وستعود الصلوات في المساجد والكنائس، سيعود الطلاب للمدارس والعمال للمصانع".