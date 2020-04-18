أمل عرفة ترفع الصوت: “كأني كومبارس”

عبّرت الممثلة أمل عرفة عن استغرابها بعد تغييب اسمها عن شارة مسلسل “حارس القدس” اخراج باسل الخطيب والمتوقع عرضه في شهر رمضان المبارك.

وكتبت أمل: “‎كأني كومبارس بالمسلسل! غريب والأغرب أن ليس لدي عتب… الإستغراب برسم الجهة المنتجة والمخرج باسل الخطيب لا أظن أن وجودي بالمسلسل قابل للنسيان في شارة العمل! والتبرير ليس أن تركيب الشارة مؤقت.. هذا عكس اتفاقنا الأدبي يا أستاذ باسل الخطيب!”.

وتلعب أمل شخصية “ريما” في المسلسل الذي شاركت فيه بأكثر من ٣٥ مشهدأ تم تصوير معظمها في مدينة حلب.

مسلسل “المطران – حارس القدس” تأليف حسن م.يوسف وتنتجه المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. ويندرج العمل ضمن إطار السيرة الذاتية، ويعتبر أول عمل درامي يتناول شخصية رجل دين مسيحي على مستوى سوريا والوطن العربي، هو المطران ايلاريون كبوجي (تولد حلب 1922-2017)، والذي أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، وجيّر مكانته الدينية لصالح خدمة القضية الفلسطينية.

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لتلقي قوات الاحتلال الصهيوني القبض عليه سنة 1974 بتهمة تهريب السلاح للمقاومة، فحكم عليه بالسجن 12 عاماً ليخرج بعد 4 سنوات بواسطة من الفاتيكان. وفي 1978، أُبعد كبوجي عن فلسطين، ليكمل حياته في روما. ورغم تعليمات المؤسسة الدينية له بالابتعاد عن القضية الفلسطينية، إلا أنه نذر حياته لخدمة حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الجوهرية، وأوصل المساعدات لأهالي غزّة وساهم بكسر الحصار عنهم.

وخلال الحرب على سوريا قام المطران بدور مؤثر في ايصال حقيقة ما يجري في البلاد، وقدم الكثير من الدعم والمساعدات للجيش العربي السوري والجرحى والمتضررين.

يضم العمل نخبة من أهم الأسماء ابرزهم رشيد عساف الذي يجسد دور المطران كبوجي في المرحلة العمرية المتقدمة.

كما يضم العمل أيضاً: صباح الجزائري وابنتها ترف التقي، سليم صبري، نادين قدور، سوزانا الوز، ربا الحلبي، سوسن أبو عفار، جيما دريوسي، جمال نصار، عهد ديب، يحيى بيازي، أمير برازي، سالم بولس، وائل شريفي وغيرهم.