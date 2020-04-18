عبدالله الرويشد يكشف حقيقة خلافه مع كاظم الساهر ورابح صقر

وجه الفنان عبدالله الرويشد رسالة للكويت والكويتيين إثر تفشي فيروس كورونا، متمنيًا الشفاء لكل المصابين، مؤكدًا أنّ الحكومة الكويتية اعتمدت جميع السبل لإيقاف هذا الوباء، مضيفًا أنه خائف تمامًا كما هو حال كل إنسان، مشددًا على أن الحذر مطلوب في مثل هذه الظروف.

من جانب آخر، تحدث الرويشد في لقاء خاص مع "سكاي نيوز" عربية أجراه الإعلامي سعيد حريري، عن تجربة الدويتو التي خاضها مرتين مؤخرًا مع الفنّانة المصرية أنغام حيث تشاركا "دنيا الوله" في مهرجان الأحمدي، ليقدما سويًا "لولا الملامة" في مهرجان "فبراير الكويت".

وعمّا إذا كان هناك خلافًا بينه وبين كاظم الساهر ورابح صقر على إثر تصريحاته في أحد البرامج بأنه يختار أن يخرجهما من مجموعة تضم عدة فنانين عبر تطبيق "واتساب"، قال: "الأمر كلّه لا يتعدّى كونه مداعبة، وكان لا بدّ لي أن أختار حذف اثنين من المجموعة فاخترتهما، ولكنّنا أصدقاء وإخوان وما بيننا هو عشرة عمر.

وسبق للرويشد أن صرح بأنه كان يتمنى أن تكون أغنية "يا طيب القلب" لعبد المجيد عبد الله له، وعندما سألته سكاي نيوز عن أكثر أغنية له يتمنى سماعها بصوت عبدالمجيد قال: "هي لا شكّ أغنية "دنيا الوله"، أعتقد أنها ستكون جميلة بصوته".

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كما وجّه الرويشد تحيّة لأبو عبد الله متمنيًا له السلامة بعد الأزمة الصحيّة التي ألمت به مؤخرًا.

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