إلهام شاهين لـ"الخليج 365": "حظر تجول" مباراة تمثيلية ويتناول المسكوت عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة إلهام شاهين إن فيلمها الجديد "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس، سيكون مباراة تمثيلية بين أم وابنتها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم مهم جدا، جاد جدا، فيه موضوعات مسكوت عنها، احنا عارفين بوجودها بس بنسكت من كتر ما احنا خجلانين ومعترضين عليها".

وأضافت إلهام: "آن الأوان نطرح الموضوعات دي بجدية واحترام من غير أي حاجة ممكن تخدشنا"، لافتة إلى أن الدور الذي تقدمه جديد تمامًا عليها، يبدأ بامرأة عجوز شعرها أبيض: "كنت لما ببص لنفسي في المرايا بتخض، هتشوفوا فن مختلف تحترموه وتحبوه".

"حظر تجول" إخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، كامل الباشا، محمود الليثي.