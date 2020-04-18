محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة إلهام شاهين إن فيلمها الجديد "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس، سيكون مباراة تمثيلية بين أم وابنتها.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم مهم جدا، جاد جدا، فيه موضوعات مسكوت عنها، احنا عارفين بوجودها بس بنسكت من كتر ما احنا خجلانين ومعترضين عليها".
وأضافت إلهام: "آن الأوان نطرح الموضوعات دي بجدية واحترام من غير أي حاجة ممكن تخدشنا"، لافتة إلى أن الدور الذي تقدمه جديد تمامًا عليها، يبدأ بامرأة عجوز شعرها أبيض: "كنت لما ببص لنفسي في المرايا بتخض، هتشوفوا فن مختلف تحترموه وتحبوه".
"حظر تجول" إخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، كامل الباشا، محمود الليثي.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين لـ"الخليج 365": "حظر تجول" مباراة تمثيلية ويتناول المسكوت عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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