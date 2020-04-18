أمير كرارة عن "الإختيار" : "سنغزوا العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

نشر الفنان أمير كرارة، بوستر جديد من مسلسله "الاختيار" الذي يخوض بطولته في سباق دراما رمضان المقبل.

وكتب كرارة، على البوستر الذي طرحه عبر حسابه على انستجرام : "رمضان 2020، سينرجي، تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار.. سنغزوا العالم".

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

ويعد هذا المسلسل التعاون الرابع بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمي بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة.