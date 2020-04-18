محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر:

حرصت الفنانة إليسا، على تقديم التهنئة لكل الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، تزامنا مع أزمة وباء كورونا.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "‏كنيسة القيامة مشتاقة للناس والعجقة هالسنة بانتظار فيض النور..بس بيكفي نآمن برسالة الرجا ونتأمل السنة الجاية نرجع نشوف مشهد النور والناس المؤمنة.. كل سنة وإنتوا بخير".

يذكر أن، أغنية "هنغنى كمان وكمان" التي طرحتها إليسا مؤخرا، تخطت حاجز الـ 3 مليون ونصف مشاهدة على "يوتيوب"، وهي من كلمات شادي نور وتوزيع الهامي دهيمة وألحان محمد يحيى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. إليسا : "كنيسة القيامة مشتاقة للناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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