فيديو.. محمد رمضان يظهر لياقته البدنية في الجونة عقب انتهاء "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له، عبر حسابه على انستجرام، أثناء تواجده في منطقة الجونة، عقب انتهاء تصوير مسلسله الرمضاني"البرنس".

وحرص رمضان، على إظهار اللياقة البدنية وهو داخل الفندق الذي يقيم به، على نغمات أغنية "النجاح حصان وانا ماسك لجامه".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي.