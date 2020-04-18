أمير رمسيس لـ"الخليج 365": "العزل يصنع منا بشرًا مختلفين وينمي من قدراتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أمير رمسيس إنه يقضي أوقاته فترة الحظر والعزل المنزلي في مشاهدة الأفلام والقراءة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتيح لي أن انهي روايات معلقة منذ زمن وهذا شيء إيجابي، وأشكر يومياً الروائي هاروكيموراكامي على كتابته لروايات قد تتجاوز الألف صفحة مثل (مقتل الكومانداتور) التي أنهيتها للتو، كما لو كان يعدنا لهذا الوقت، وكذلك مذكرات المخرج وودي آلان التي ظهرت الكترونيا في وقت مناسب".

وأضاف أمير "أستطيع قضاء أياما في مكتبي مع شاشة تليفزيون وجهاز قراءة الكتب الإليكترونية دون ملل، ربما أنظر للأشياء بإيجابية، أمارس الرياضة، أتعلم وصفات جديدة للطبخ وصناعة الخبز المنزلي، يبدو وأن العزل يصنع مننا بشرا مختلفين وينمي من قدراتنا، وربما نشعر بقدر قليل مما شعرت به آن فرانك في مخبأها من النازيين حتى وإن كان الشرير في حالتنا لا يُرى بالعين المجردة".

جدير بالذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "حظر تجول" طرحت مؤخرًا مقطع فيديو من فيلم "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس، كدعاية للعمل الذي ينتظر عودة الحياة لطبيعتها وفتح قاعات العرض السينمائي، حتى يرى النور.