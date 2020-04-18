أحمد حلمي وهنا الزاهد في كواليس مسلسلهما "لف وارجع تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان أحمد حلمي، داخل أحد استوديوهات التسجيل مع الفنانة هنا الزاهد لتسجيل مسلسلهما الإذاعي "لف وارجع تاني" المقرر إذاعته في رمضان على راديو النيل.

"لف وارجع تاني" بطولة: هنا الزاهد، أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.

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ومن المقرر أن يبدأ حلمي، تصوير فيلمه الجديد الذي يحضر له منذ فترة عقب شهر رمضان المبارك على أن يتم طرحه في عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن، فيلم" خيال ماتة" آخر أعمال أحمد حلمي، وشارك في بطولته: منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى.